İzmir’in Buca ilçesinde bulunan bir lunaparkta meydana gelen teknik arıza, ziyaretçilere korku dolu anlar yaşattı. Eğlence amacıyla oyuncağa binen vatandaşlar, arıza nedeniyle metrelerce yüksekte baş aşağı şekilde mahsur kaldı.

Olay, dün Buca Gölet mevkiindeki lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre lunaparktaki adrenalin oyuncaklarından birinde sefer sırasında teknik arıza oluştu.

Arıza nedeniyle oyuncak aniden dururken, içerisindeki yolcular havada asılı kaldı.

METRELERCE YÜKSEKTE MAHSUR KALDILAR

Oyuncakta bulunan kişiler, arızanın ardından metrelerce yüksekte baş aşağı halde beklemek zorunda kaldı.

Yaşanan durum hem oyuncaktaki vatandaşlarda hem de aşağıda bulunan ziyaretçiler arasında paniğe neden oldu.

Bazı vatandaşların endişeli şekilde yardım beklediği, çevrede bulunanların ise lunapark görevlilerine durumu bildirdiği öğrenildi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşananlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde oyuncağın hareketsiz şekilde havada kaldığı ve içerisindeki kişilerin baş aşağı durumda beklediği anlar yer aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlendi.

GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ

Teknik arızanın fark edilmesinin ardından lunapark çalışanları oyuncağa müdahale etti.

Yapılan çalışmalar sonucunda sistem yeniden çalıştırılarak oyuncakta mahsur kalan kişiler güvenli şekilde yere indirildi.

Olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Oyuncakta meydana gelen arızanın neden kaynaklandığının belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililerin teknik ekipmanlar üzerinde kontrol yaptığı ve güvenlik prosedürlerinin gözden geçirildiği belirtildi.

Lunaparklarda kullanılan eğlence sistemlerinin düzenli bakım ve kontrollerinin önemine dikkat çekilirken, olayla ilgili değerlendirmelerin sürdüğü bildirildi.