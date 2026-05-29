Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde meydana gelen depremi kamuoyuyla paylaştı. AFAD verilerine göre deprem, 29 Mayıs 2026 günü saat 17.36’da kaydedildi.

Yapılan ilk açıklamaya göre sarsıntının büyüklüğü 3,8 olarak ölçülürken, depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

AFAD İLK VERİLERİ PAYLAŞTI

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan verilere göre deprem Ege Denizi açıklarında gerçekleşti. Sarsıntının ardından bölgede yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Depremin kıyı kesimlerinde hissedilip hissedilmediğine ilişkin değerlendirmeler sürerken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.