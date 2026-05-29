Aydın’ın önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda yaşanan olay, plajda kısa süreli paniğe neden oldu. Tatil için kruvaziyer gemiyle ilçeye gelen 70 yaşındaki Çinli turist Gong Wu, denizde fenalaşarak boğulma tehlikesi geçirdi. Çevrede bulunan vatandaşların zamanında müdahalesi sayesinde turist ölümden döndü.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kuşadası'nın en yoğun sahillerinden biri olan Kadınlar Denizi Plajı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Malta bayraklı “Celebrity Equinox” isimli kruvaziyer gemisiyle Kuşadası'na gelen Çinli turist Gong Wu, sıcak havadan bunalarak serinlemek amacıyla denize girdi.

DENİZDE FENALAŞTI

Bir süre yüzdükten sonra fenalaştığı belirtilen turist, su yüzeyinde hareketsiz kalmaya başladı. Durumu fark eden plajdaki vatandaşlar ve çevrede bulunan kişiler hemen harekete geçti.

Denizde zor durumda kalan turistin yardımına koşan vatandaşlar, Gong Wu’yu sudan çıkararak güvenli alana taşıdı.

Olayın yaşandığı sırada plajda bulunanların büyük panik yaşadığı öğrenildi.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sahilde yapılan turist, daha sonra ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorlar tarafından tedavi altına alınan Gong Wu’nun sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yetkililer, turistin kontrol amaçlı bir süre gözetim altında tutulduğunu belirtti.

KURTARILMA ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.