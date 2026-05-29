​Türk Hava Kurumu (THK) Alanya Şubesi, Kurban Bayramı’nda kurban derisi toplama çalışmalarını bu yıl da sürdürdü. Alanya başta olmak üzere bölgede kesim yapılan noktalarda ekipleriyle çalışma yürüten THK Alanya Şubesi, bayramın birinci ve ikinci gününde toplam 3 bin 200 kurban derisi topladı.

​THK Alanya Şube Başkanı Emine Keyaoğlu, son iki yıldır bölgede kurban derisi toplama çalışmalarını büyük ölçüde Alanya Şubesi’nin yürüttüğünü belirterek derilerin toplanması, muhafazası ve satışı noktasında ciddi zorluklar yaşandığını ifade etti.



​‘KISITLI İMKÂNLARLA YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ’

​Kurban derisi satışının her geçen yıl daha da zorlaştığını belirten Keyaoğlu, ihalelere yeterli katılım olmaması nedeniyle sürecin maliyetli hale geldiğini söyledi. Keyaoğlu, “Son iki yıldır Gazipaşa’dan Kaş’a kadar olan bölgede kurban derisi toplama çalışmalarını Alanya Şubesi olarak biz yürütüyoruz. Kurban derilerinin satışı artık çok zorlaştı. İhalelere girilmiyor. Biz de kısıtlı imkânlarımızla bu çalışmayı yapmaya gayret ediyoruz” dedi.

​KESİM YERLERİNDE EKİPLER GÖREV YAPTI

​Bu yıl da Kurban Bayramı süresince kesim noktalarında ekiplerin hazır bulunduğunu aktaran Keyaoğlu, “Kurban kesim yerlerinde tüm ekiplerimizle sahadaydık. Bayramın birinci ve ikinci gününde 3 bin 200 deri topladık. Toplanan derilerin kuruma gelir olarak kazandırılması için çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

​TÜRKİYE’DE İLK 13’E GİRDİ

​THK Alanya Şubesi’nin kurban derisi toplama çalışmalarında Türkiye genelinde başarılı bir noktaya ulaştığını vurgulayan Keyaoğlu, “Bu yılki çalışmalarımızla Türkiye genelinde ilk 13’e girdik. Ancak maliyetler, toplama süreci ve satışta yaşanan zorluklar nedeniyle bu işi sürdürmek her geçen yıl daha da zorlaşıyor” ifadelerini kullandı.

​Keyaoğlu, kurban derisi toplama çalışmalarına verilen destekten dolayı Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’e de teşekkür etti. Keyaoğlu, “Bu süreçte bizlere destek olan Alanya Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik’e, belediye ekiplerine, kurban derilerini Türk Hava Kurumu’na bağışlayan tüm vatandaşlarımıza ve sahada emek veren ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kısıtlı imkânlarla yürüttüğümüz bu çalışmada verilen her destek bizim için çok kıymetli” dedi.