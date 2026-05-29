CHP Alanya İlçe Yöneticisi Anıl Topak, sosyal medyada yaptığı ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran yorumun ardından açıklama yayımladı. Tepki çeken paylaşım nedeniyle gündeme gelen Topak, kullandığı ifadelerin doğru olmadığını belirterek kamuoyundan özür diledi.

Tartışmalar, Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hür Diren Dağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı bayram paylaşımının altına yazıldığı öne sürülen yorum sonrası başladı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan yorum, özellikle çocuklar ve aileler üzerinden kullanılan ifadeler nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Anıl Topak, gündeme bu şekilde gelmiş olmaktan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.

Topak açıklamasında, “Değerli arkadaşlar, kritik bir mücadele sürecinde, böylesine tatsız bir konu nedeniyle gündeme gelmiş olmaktan dolayı üzüntü duyuyorum” ifadelerine yer verdi.

Açıklamasında siyasi tartışmaların zaman zaman sertleşebildiğine dikkat çeken Topak, söz konusu yorumun bu atmosfer içerisinde yapılan bir tepki olduğunu belirtti.

“MAKSADINI AŞAN BİR İFADE KULLANDIM”

Kullandığı ifadelerin yanlış olduğunu kabul eden Topak, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Siyasi tartışmaların sertleştiği bir anda maksadını aşan bir ifade kullandım. Özellikle ülkemizin geleceğine dair taşıdığım kaygıların ve yaşanan karşılıklı gerilimin etkisiyle verilmiş bir tepkiydi. Ancak hangi koşul altında olursa olsun, çocuklar ve aileler üzerinden kullanılan bu dilin doğru olmadığını düşünüyorum.”

Topak’ın açıklaması, yorumun ardından gelen yoğun eleştiriler sonrasında yapıldı.

ÖZÜR DİLEDİ

Açıklamasının devamında kamuoyuna özür mesajı veren Topak, sözlerinin kırıcı sonuçlar doğurduğunu kabul etti.

“Ortaya çıkan bu durum nedeniyle kırılan, üzülen herkesten içtenlikle özür diliyorum” diyen Topak, tartışmanın daha fazla büyümemesi gerektiğini ifade etti.

Yapılan açıklamanın ardından konuya ilişkin sosyal medyada farklı değerlendirmeler yapılmaya devam etti.

TARTIŞMA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Söz konusu yorumun paylaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ve çeşitli siyasi çevrelerden tepkiler gelmişti. Özellikle çocukların siyasi tartışmaların dışında tutulması gerektiği yönündeki görüşler ön plana çıkmıştı.

Topak’ın özür açıklamasıyla birlikte gözler, tartışmanın taraflarından gelecek olası değerlendirmelere çevrildi.