Tekirdağ’da meydana gelen trafik kazası bir ailenin bayram öncesi acı yaşamasına neden oldu. 1915 Çanakkale Otoyolu Malkara gişelerinde kontrolden çıkan otomobilin beton bariyere çarparak takla atması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Malkara ilçesi sınırlarında bulunan otoyol gişelerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Mustafa Şenol (63) yönetimindeki 17 AD 771 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelerdeki beton bariyere çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle araç savrularak takla attı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen araçta yaralanan sürücü Mustafa Şenol ile yanında bulunan eşi Sevim Şenol (62), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, trafik akışının kontrollü şekilde sürmesini sağladı.

SEVİM ŞENOL KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Sevim Şenol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Acı haberi alan yakınları büyük üzüntü yaşarken, Sevim Şenol’un cenazesinin yapılacak işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Kazada yaralanan sürücü Mustafa Şenol’un ise tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.