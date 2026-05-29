Çorum’un Osmancık ilçesinde meydana gelen talihsiz olay, mahallede büyük üzüntüye neden oldu. Kiraz toplamak amacıyla ağaca çıkan Mustafa Gök (72), dengesini kaybederek bahçeyi çevreleyen demir korkulukların üzerine düştü. Ağır yaralanan yaşlı adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Osmancık ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi Şerbetçioğlu Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre evinin yakınında bulunan kiraz ağacına çıkan Mustafa Gök, meyve topladığı sırada dengesini kaybetti. Yaşlı adam, metrelerce yükseklikten düşerek bahçenin çevresindeki demir korkulukların üzerine savruldu.

ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

Olayı gören mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, ağır yaralanan Mustafa Gök’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Çevrede toplanan vatandaşlar da sağlık ekiplerinin çalışmalarını endişeyle takip etti.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Gök, burada acil olarak tedavi altına alındı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen durumu ağır olan yaşlı adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mustafa Gök’ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na gönderildi.

Otopsi işlemlerinin ardından cenazenin ailesine teslim edilerek toprağa verilmesi bekleniyor.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.