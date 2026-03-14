ABD ve İsrail’in, İran’ın “Kazma Dağı” bölgesindeki nükleer tesisine yönelik olası bir saldırıda ciddi engellerle karşılaşacağı iddia edildi. Haberde, İran’ın burada kayda değer miktarda uranyum bulundurduğu belirtilirken, tesisin konumu ve yapısı nedeniyle hedef alınmasının kolay olmadığı vurgulandı.

KRİTİK DETAY: 100 METRE DERİNLİK

Aktarılan bilgilere göre söz konusu nükleer tesis, yerin yaklaşık 100 metre altına inşa edildi. Bu derinlik, tesisin hava saldırılarına karşı daha korunaklı hale gelmesine yol açarken, olası bir operasyonun başarı şansını da tartışmalı hale getiriyor.

SIĞINAK DELİCİ BOMBA İHTİMALİ MASADA

Haberde, sığınak delici bombalar kullanılsa bile tesisin tamamen imha edilmesinin “zor bir ihtimal” olarak değerlendirildiği ifade edildi. Bu durumun, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri seçeneklerinde önemli bir kısıt oluşturduğu öne sürüldü.