Mısır ordusunun Sina’da İsrail sınırına çok yakın noktada planladığı tatbikat, bölgede endişeyi artırdı. Siyasi tepkiler peş peşe geldi.

SINIRDA GERÇEK MERMİLİ TATBİKAT GERİLİMİ

Mısır ordusunun Sina Yarımadası’nda İsrail sınırına yakın gerçek mermili tatbikat yapması, bölgede yeni bir gerilim başlığı açtı. Planlanan tatbikatın sınır hattına yaklaşık 100 metre mesafede gerçekleştirilecek olması, İsrail tarafında hem sivilleri hem de güvenlik çevrelerini tedirgin etti.

Yetkililer, söz konusu askeri faaliyetlerin 1979 Mısır-İsrail Barış Anlaşması çerçevesinde koordine edildiğini belirtse de sahadaki algı farklı. Özellikle sınır hattında yaşayan siviller, topçu atışları ve bombardıman senaryolarının bu kadar yakın mesafede uygulanmasını riskli buluyor.

“7 EKİM ÖNCESİNİ HATIRLATIYOR”

İsrail medyasına konuşan bazı sınır sakinleri, gelişmeleri 7 Ekim 2023’te Hamas’ın saldırısı öncesindeki atmosfere benzetti. Bnei Netzarim bölgesinde yaşayan bir kişi, “Bu hareketlilik ürkütücü şekilde o günleri hatırlatıyor” diyerek endişesini dile getirdi.

Aynı kişi, gerçek mühimmatla yapılan tatbikatların kaçakçılık ya da olası saldırılar için bir örtü oluşturabileceğini savundu.

SİYASİ KANATTAN SERT TEPKİ

İsrail’de siyasi isimler de gelişmelere sessiz kalmadı. Likud Partisi milletvekili Amit Halevi, sınır hattına bu kadar yakın askeri faaliyetlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Halevi, “Mısır’ın Sina’daki askeri hareketliliği barış anlaşmasını zedeliyor” ifadelerini kullanarak, artan askeri altyapının İsrail açısından tehdit oluşturduğunu öne sürdü.

MISIR: “RUTİN EĞİTİM”

Mısır tarafı ise tartışmalara karşılık, söz konusu tatbikatın rutin askeri eğitim kapsamında gerçekleştirildiğini savundu. Ancak sahadaki hassasiyet, iki ülke arasındaki kırılgan dengenin yeniden tartışılmasına neden oldu.

Uzmanlara göre, özellikle İsrail sınırına yakın gerçek mermili tatbikat yapılması, bölgedeki güvenlik algısını doğrudan etkileyen kritik bir gelişme olarak öne çıkıyor.