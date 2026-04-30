İranlı yetkili Mücteba Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri tarafından ablukaya alınan Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Uluslararası basının aktardığına göre Hamaney, küresel ticareti yakından ilgilendiren bölgedeki dengelerin değişmeye başladığına işaret etti.

Yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye yönelik yürüttüğü planların hedefine ulaşmadığı öne sürüldü. Mücteba Hamaney, Washington yönetiminin kendi stratejisinde yaşadığı tıkanıklığın üzerinden iki ay geçtiğini belirterek, "Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nda yeni bir sayfa açılıyor" ifadelerini kullandı. Bu söylem, küresel enerji koridorunun kalbi konumundaki bölgede tansiyonun seyrine dair yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

KÜRESEL ENERJİ PİYASALARINA ETKİSİ

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olarak kritik bir öneme sahip. Bölgede yaşanacak herhangi bir stratejik değişim veya güvenlik zafiyeti, küresel enerji piyasalarında doğrudan dalgalanmalara yol açma potansiyeli taşıyor. Uzmanlar, bu tür siyasi çıkışların enerji tedarik zincirleri üzerinde baskı oluşturabileceğini ve navlun maliyetlerini etkileyebileceğini belirtiyor.

ALANYA İÇİN OLASI YANSIMALARI

Orta Doğu'daki bu stratejik su yolunda yaşanan gelişmeler, binlerce kilometre ötedeki turizm ve tarım bölgelerini de dolaylı yoldan ilgilendiriyor. Küresel petrol fiyatlarındaki muhtemel bir artış, Alanya gibi ekonomisi turizm taşımacılığına ve tarımsal lojistiğe dayalı ilçeler için maliyet artışı riskini barındırıyor. Turist kafilelerini taşıyan uçakların yakıt maliyetlerinden, örtü altı üretimdeki nakliye giderlerine kadar geniş bir yelpazeyi etkileme potansiyeli taşıyan Hürmüz Boğazı'ndaki siyasi süreç, yerel ekonomik aktörler tarafından da dikkatle takip ediliyor.