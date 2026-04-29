Güney Avustralya polisi, eyalet başkenti Adelaide şehir merkezinin yaklaşık 15 kilometre kuzeyinde bulunan Parafield Havalimanı’nda küçük bir uçağın iniş denemesi yaptığı sırada pist yakınındaki hangara çarptığını açıkladı. Emniyet yetkilisi Andrew McCracken, yerel saatle 14.10 sıralarında meydana gelen kazada, uçakta bulunan 2 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Çarpmanın etkisiyle hangarda büyük bir yangın çıkarken, o esnada içerideki 10 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu ve vücudunda ciddi yanıklar bulunduğu, 2 kişinin ise ağır yaralandığı aktarıldı.

İtfaiye ekipleri, hangarda depolanan yakıtın da etkisiyle yangının büyüdüğünü kaydetti. Olay yerindeki çok sayıda öğrenci pilotun güvenli bir şekilde tahliye edildiği, havalimanı çevresinin de güvenlik gerekçesiyle boşaltıldığı belirtildi. Tüm hava trafiğinin durdurulduğu havalimanında yetkililer, bölge sakinlerine kapalı alanlarda kalmaları çağrısını yineledi.

Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu (ATSB), kazaya karışan uçağın ‘Diamond DA42’ tipi çift motorlu bir uçak olduğunu duyururken, kazanın nedenini araştırmak üzere uzman ekiplerin sevk edildiği, tanıkların dinlenmesi ve enkaz üzerinde delil toplama çalışmalarının başlatılacağı bildirildi.