İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen ve 10 aracın birbirine girdiği trafik kazasına ilişkin yeni güvenlik kamerası kayıtları paylaşıldı. Elde edilen bilgilere göre, kazada 1 polis memuru şehit olurken, 2 sivil vatandaş hayatını kaybetti ve 4 kişi de yaralandı.

ZİNCİRLEME KAZANIN BOYUTU

Ortaya çıkan son görüntüler, otoyoldaki çarpışmanın şiddetini ve araçların savrulma anlarını net bir şekilde gösteriyor. Yetkililerin aktardığına göre, olay anında bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edilerek yaralılara hızla müdahale edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin kazanın kesin oluş şekline dair çalışmaları sürüyor.

ALANYA İÇİN TRAFİK GÜVENLİĞİ UYARISI

Şehirlerarası yollarda yaşanan bu tür büyük çaplı kazalar, turizm sezonu öncesi karayolu hareketliliğinin arttığı Alanya kamuoyunda da yakından takip ediliyor. Uzmanlar, özellikle çok şeritli yollarda takip mesafesinin korunması ve yasal hız limitlerine uyulmasının hayati önem taşıdığını belirtiyor. Alanya'dan İzmir ve çevre illere seyahat eden sürücülerin, benzer zincirleme kaza risklerine karşı tedbirli olmaları gerektiği ifade ediliyor.