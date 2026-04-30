ABD ile İran arasında devam eden hassas süreçte önemli bir askeri gelişme yaşandı. Yetkililerin aktardığı bilgilere göre, Amerikan donanması Orta Doğu'daki deniz gücü varlığını kademeli olarak azaltma hazırlığı yapıyor.

Bu kapsamda, bölgede bir süredir görev yapan USS Gerald R. Ford uçak gemisinin mevcut misyonunu tamamladığı bildirildi. Geminin kısa süre içinde İran açıklarından ayrılarak görev bölgesinden çıkması bekleniyor.

BÖLGESEL TANSİYON VE DONANMA STRATEJİSİ

İki ülke arasındaki kırılgan durum sürerken gündeme gelen bu karar, uluslararası güvenlik politikaları açısından dikkat çekiyor. ABD'li yetkililerin iddialarına dayandırılan gelişme, donanmanın sahadaki personel ve askeri ekipman yoğunluğunu yeniden yapılandırma sürecinin bir parçası olarak görülüyor.

KÜRESEL PİYASALAR VE ALANYA'YA OLASI YANSIMALARI

Orta Doğu sularındaki askeri hareketlilik, enerji tedarik hatları ve küresel piyasalar üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. Bölgedeki donanma varlığının azalması ve tansiyonun düşme eğilimine girmesi, uluslararası uçuş maliyetleri ile seyahat güvenliği bağlamında Akdeniz havzasını yakından ilgilendiriyor. Ulaşım masraflarındaki olası bir dengelenmenin, Alanya gibi dış turizme dayalı yerel ekonomiler üzerinde dolaylı ancak olumlu bir etki yaratması muhtemel bir senaryo olarak değerlendiriliyor.