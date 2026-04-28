Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) enerji karteli OPEC'ten ayrılma kararı alması, uluslararası piyasalarda yeni bir dönemin kapısını araladı. The Wall Street Journal (WSJ) tarafından yayımlanan analize göre, bu hamlenin arkasında yalnızca petrol üretim kotaları değil, İran ile yaşanan çatışmaların yarattığı jeopolitik kırılmalar yatıyor. Kararın duyurulmasının ardından küresel gösterge olan Brent petrol, varil başına 104 doların hemen üzerinde işlem görmeye başladı.

Habere göre, İran'ın savaş süresince BAE'ye yönelik fırlattığı 2.800'den fazla insansız hava aracı ve füze, bölgedeki ittifakları yeniden şekillendirdi. WSJ'ye konuşan Emirlikler kaynakları, Arap ülkelerinin savunma desteğinin zayıf kaldığını, BAE'nin eksenini ABD ve İsrail desteğine kaydırdığını aktardı. Rice Üniversitesi uzmanlarından Kristian Coates Ulrichsen, bu durumu Arap ittifaklarının kriz anlarında değer taşımadığı görüşünün netleşmesi olarak özetledi.

OPEC İÇİN BÜYÜK KAYIP

BAE'nin ayrılışı, OPEC'in pazar yönetim kapasitesinin yüzde 13'ünü silerek örgüte ağır bir darbe vurdu. Kpler Kıdemli Petrol Analisti Homayoun Falakshahi, bu gelişmenin kartelin hayatta kalma ihtimalini sorgulatacak düzeyde olduğunu bildirdi. Günlük 4,8 milyon varil üretim kapasitesine sahip olan ancak kotalar sebebiyle sadece 3,4 milyon varil üretebilen BAE, bu kararla üretim sınırlarını da ortadan kaldırmış oldu. Eski OPEC analisti Jorge Leon, kapasitesi ve üretim hırsı yüksek bir üyenin kaybının, piyasayı yönetme aracını örgütün elinden aldığını ifade etti.

ALANYA EKONOMİSİNE OLASI YANSIMALARI

Küresel enerji piyasalarındaki bu sarsıntı ve Brent petrolün 104 dolar bandına yerleşmesi, Alanya gibi turizm ve tarıma dayalı yerel ekonomiler tarafından dikkatle takip ediliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki muhtemel dalgalanmaların, uçuş maliyetleri üzerinden bölge turizmini ve sera ısıtma ile lojistik giderleri üzerinden tarım sektörünü etkileme potansiyeli bulunuyor. Özellikle muz ve avokado gibi ürünlerin nakliye maliyetlerindeki olası değişimler, yerel ekonominin temel dinamikleri açısından önem taşıyor.

Öte yandan WSJ analizinde, BAE'nin Hürmüz Boğazı'nı by-pass eden kara boru hatları sayesinde İran'ın deniz tehditlerinden bağımsız bir ihracat rotası kurduğu vurgulandı. Savaşın etkisiyle turizm gelirlerinde düşüş yaşayan ve yabancı çalışanlarını kaybeden Abu Dabi yönetimi, petrol gelirlerini maksimize ederek bütçe dengesini güvence altına almayı hedefliyor.