Fenerbahçe Spor Kulübü'nde sezon sonunda gerçekleştirilecek seçimli genel kurul öncesinde başkanlık yarışı hız kazanıyor. Mehmet Ali Aydınlar, Barış Göktürk ve Hakan Safi'nin resmi olarak adaylıklarını duyurmasının ardından, spor kamuoyunun dikkati eski başkan Aziz Yıldırım'ın vereceği karara yöneldi.

ADAYLIK SÜRECİ İÇİN BEKLEME KARARI

Katıldığı bir televizyon programında kongre sürecine dair değerlendirmelerde bulunan Aziz Yıldırım, mevcut tablonun tamamen netleşmesini beklediğini aktardı. Yıldırım, mutlak bir başkanlık hedefi olmadığını vurgulayarak, "Her şey berraklaşsın. Kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım." ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak ve çocukların üzülmesini engelleyecek bir yapı oluşması halinde durumu değerlendirebileceklerini belirten Yıldırım, şu ana kadar ismi geçen kimseyle görüşmediğini bildirdi.

İDDİALARA NET YANIT

Geçtiğimiz hafta basına yansıyan, kulübün yeni başkan adayını kendisinin belirleyeceğine yönelik söylentiler de eski başkan tarafından kesin bir dille yalanlandı. Yapılan resmi açıklamaya göre Yıldırım, "Benim Fenerbahçe Başkanı'nı belirlemek gibi bir isteğim ya da misyonum olamaz" diyerek iddiaların asılsız olduğunu ortaya koydu.

ALANYA'DAKİ TARAFTARLAR SÜRECİ İZLİYOR

Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya'daki geniş Fenerbahçe taraftar kitlesi ve yerel spor dernekleri de kongre sürecini yakından takip ediyor. İlçedeki spor kamuoyu, kulübün geleceğini şekillendirecek bu seçimin olası yansımalarını değerlendirirken, Aziz Yıldırım'ın önümüzdeki günlerde yapacağı nihai açıklama bekleniyor.