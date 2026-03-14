Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) kararıyla Yargıtay’da üye kadrosu genişledi. Kurul, Yargıtay üyeliği için 8 yeni ismi seçti.

RESMİ KARARLA YENİ ATAMALAR

HSK tarafından yapılan seçim sonucunda Yargıtay’a 8 yeni üye kazandırıldı. Karar, yüksek yargıdaki görev dağılımı ve işleyiş açısından dikkat çeken bir adım olarak kayda geçti.

BAKAN GÜRLEK’TEN TEBRİK MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, seçilen yeni üyeleri sosyal medya hesabından paylaştı. Gürlek, mesajında yeni üyeleri tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

ALANYA’DA DA YAKINDAN İZLENİYOR

Yargıtay’daki üye değişiklikleri, Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya’da da hukuk çevreleri ve kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Yüksek yargının yapısına ilişkin bu tür kararlar, yargı süreçlerinin işleyişine dair tartışmaların da gündemde kalmasına neden oluyor.