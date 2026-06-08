Videoda Kaliforniya, Teksas ve Louisiana eyaletlerindeki enerji tesisleri ile ABD'nin Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia askeri üssünün konumları gösterildi. Mesajın sonunda ise “Washington bölge dışı bir savaş uyarısını yine görmezden gelirse bunun bedelini ödeyebilir mi?” ifadelerine yer verildi.

İran'ın bu çıkışının, ABD'nin İsrail'e olası desteğine karşı bir caydırıcılık mesajı olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

ATEŞKES ÇAĞRILARI GELDİ

Bölgede tansiyonun yükselmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran'a çatışmaları durdurma çağrısı yaptı. Trump, tarafların bir an önce ateşkese dönmesi gerektiğini söyledi. Aynı süreçte İran'ın askeri komuta kademesi de İsrail'e yönelik saldırıların durdurulduğunu açıkladı. Ancak Tahran yönetimi, yeni saldırılar halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da yaptığı açıklamada ülkesinin hem diplomasiye hem de savunma kapasitesine önem verdiğini belirterek, “Ne sahayı terk ettik ne de müzakere masasını” mesajı verdi.

İSRAİL VE İRAN ARASINDA KARŞILIKLI SALDIRILAR

Gerilim, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılarının ardından yeniden yükseldi. İran, bu operasyonlara misilleme olarak İsrail'e füze saldırıları düzenledi. İsrail ordusu da İran'ın çeşitli bölgelerindeki askeri hedeflere yönelik hava operasyonları gerçekleştirdiğini duyurdu. Son günlerde taraflar arasında karşılıklı saldırılar nedeniyle ateşkesin kırılgan hale geldiği belirtiliyor.

İsrail kaynakları, İran'ın saldırıları durdurması halinde yeni bir karşı operasyon yapılmaması yönünde çeşitli diplomatik kanallardan mesajlar iletildiğini öne sürerken, İran tarafı da operasyonların sona erdiğini açıkladı.

ENERJİ PİYASALARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

İran'ın açıklamalarında enerji tesislerinin özellikle öne çıkarılması, küresel petrol piyasalarında da dikkatle izleniyor. Uzmanlara göre enerji altyapısına yönelik tehditler, yalnızca bölgesel güvenliği değil dünya petrol arzını ve lojistik hatlarını da etkileyebilecek potansiyel riskler taşıyor. Son gerilim dalgasının ardından petrol fiyatlarında yükseliş görülürken, uluslararası piyasalarda da dalgalanmalar yaşandı.

HUSİLERDEN KIZILDENİZ UYARISI

Öte yandan Yemen'deki İran destekli Husiler de İsrail'e yönelik saldırılarını sürdüreceklerini açıkladı. Husiler, Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı deniz taşımacılığı faaliyetlerini hedef alabilecekleri yönünde açıklamalarda bulundu. Bu durum, bölgedeki deniz ticareti ve enerji sevkiyatları açısından yeni riskler doğurabileceği şeklinde yorumlanıyor.