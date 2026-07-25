Antalya'nın Serik ilçesinde yer alan Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, kentin ana ulaşım akslarından 2 bin yıllık Tiyatro Caddesi'nin 300 metrelik kısmı açığa çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un duyurduğu gelişme ile antik tiyatrodan akropolise kadar uzanan tarihi güzergâh ziyaretçilerin kullanımına hazır hale getirildi.

ANTİK DÜKKÂNLAR VE TARİHİ FIRIN BULUNDU

Bakan Ersoy'un açıklamalarına göre, genişliği 3 ile 5 metre arasında değişen caddenin kuzey kanadında tüm mimari unsurlarıyla korunan bir ekmek fırını tespit edildi. Yolun her iki tarafında yer alan ve yüksekliği 2,5 metreyi bulan duvarların, taş ve tuğlanın bir arada kullanıldığı 'opus mixtum' tekniğiyle inşa edildiği belirlendi. Ayrıca cadde boyunca sıralanan dükkânların girişleri ve ara sokak bağlantıları da netleştirildi.

DOĞU MEYDANI'NDA ANITSAL KAPI VE HEYKELLER

Kazı çalışmalarının ulaştığı Doğu Meydanı bölgesinde Tiyatro Caddesi Doğu Anıtsal Kapısı olarak adlandırılan yapı gün yüzüne çıkarıldı. MS 2. yüzyılın sonu ile 3. yüzyılın başlarına tarihlenen bu alanda Hermes, Artemis, Aphrodite, Eros ve Nemesis heykelleri bulundu. Havuzlu bir yapının tabanında ise Aspendos Nehir Tanrısı Genç Eurymedon Mozaiği keşfedildi.

ASPENDOS'UN BÖLGE TURİZMİNE YENİ KATKISI NE OLACAK?

Tiyatro Caddesi'nin ziyarete açılması, Antalya ve çevre ilçelerden gelen turistlerin antik kenti deneyimleme süresini doğrudan artıracak bir gelişme olarak öne çıkıyor. Ziyaretçiler artık sadece ünlü antik tiyatroyu görmekle kalmayıp, agora ve akropolis arasındaki vadiyi orijinal kent dokusu içinde yürüyerek gezebilecek. Bu durumun bölgedeki kültür turizmi hareketliliğine olumlu yansıması muhtemel görünüyor.

FENİKE SİKKESİ TİCARET AĞINI KANITLADI

Öte yandan, İki Katlı Dükkânlar Kompleksi'nde bulunan Fenike sikkesi ve cam eserler, Aspendos'un Doğu Akdeniz ve Suriye-Filistin coğrafyasıyla kurduğu deniz aşırı ticaret ağını belgeledi. Bu buluntular, kentin antik çağda sadece kültürel bir merkez değil, aynı zamanda uluslararası bağlantıları güçlü bir ekonomik üs olduğunu bilimsel verilerle ortaya koymuş oldu.