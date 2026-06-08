Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan kaza, çocukların açık alandaki ateş ve mangal gibi riskli unsurların yakınında gözetimsiz bırakılmamasının önemini bir kez daha ortaya koydu. Bahçede oynayan 2 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek yanan mangalın üzerine düştü.

BAHÇEDE OYNARKEN DENGESİNİ KAYBETTİ

Olay, saat 15.00 sıralarında Yenice Mahallesi Refah Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede yakılan mangalın yakınında oynayan Emral K. (2), bir anda dengesini kaybederek ateşin üzerine düştü.

Çocuğun çığlıklarını duyan ailesi hemen müdahale ederek Emral K.'yi ateşten uzaklaştırdı.

İKİNCİ DERECE YANIK OLUŞTU

Yaralanan çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan ilk müdahalede küçük çocuğun bacaklarında ikinci derece yanıklar oluştuğu belirlendi.

Emral K., hastanenin Yanık Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililer, olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlatırken, çocukların özellikle mangal, ateş yakılan alanlar ve sıcak yüzeylerin bulunduğu bölgelerde dikkatle gözetilmesi gerektiği hatırlatıldı.