Antalyaspor, 2026-2027 futbol sezonunun açılış karşılaşmasında taraftarının karşısına çıkıyor. Akdeniz temsilcisi, 8 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da kendi sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, kırmızı-beyazlı ekip sezona mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda tempo maç gününe yaklaşırken artıyor. Taktik organizasyonların yanı sıra oyuncuların kondisyon seviyelerine de ağırlık veriliyor. Teknik heyetin, futbolcuların fiziksel ve mental hazırlıklarını en üst seviyeye çıkarmak için yoğun çaba harcadığı belirtildi.

TAKIMDA MORALLER YÜKSEK

Sezonun ilk mücadelesine ideal ilk 11 ile çıkmayı planlayan Bülent Korkmaz, antrenmanlarda oyuncularının performansını yakından gözlemliyor. Son çalışmalarda futbolcuların ortaya koyduğu hırslı ve istekli görüntü, teknik ekibin planlamalarını kolaylaştırıyor. Takım içindeki iletişim ve yüksek motivasyonun, hazırlık sürecinde olumlu bir tablo çizdiği ifade edildi.

İLK HAFTA ALINACAK PUANLAR NEDEN ÖNEMLİ?

Uzun bir lig maratonunun başlangıcında elde edilecek üç puan, takımların sezon genelindeki öz güvenini ve ritmini doğrudan etkiliyor. Antalyaspor'un ev sahibi avantajını kullanarak alacağı olası bir galibiyet, hem yeni kurulan kadronun uyum sürecini hızlandıracak hem de ilerleyen haftalar için güçlü bir moral kaynağı oluşturacak.

Tüm planlarını Ankara Keçiörengücü karşısında galibiyet üzerine kuran kırmızı-beyazlılar, maç saatini beklemeye başladı. Taraftar desteğini de arkasına alacak olan takım, ilk düdükle birlikte sahadan istediği sonucu alarak camiaya iddialı bir başlangıç mesajı vermeyi amaçlıyor.