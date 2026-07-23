Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin vatandaşlarının ülkeye vizesiz girişine olanak tanıyan mevcut uygulamanın süresini uzattı. Resmi yasal düzenleme portalında yayımlanan 499 sayılı kararnameye göre, vizesiz rejim 2027 yılının sonuna kadar geçerli olacak.

Karar, Moskova ve Pekin arasındaki diplomatik mutabakatın bir yansıması olarak hayata geçirildi. Geçtiğimiz mayıs ayında Pekin'de görüşen Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasındaki seyahat kolaylıklarının devam etmesi yönünde anlaşma sağlamıştı. Bu mutabakat kapsamında Çin yönetimi de Rus vatandaşlarına yönelik vizesiz giriş uygulamasını 2027 sonuna kadar sürdüreceğini duyurmuştu.

UYGULAMA TARİHLERİ NELERDİ?

İki ülke arasındaki vizesiz seyahat rejimi belirli aşamalarla devreye alınmıştı. Resmi verilere göre Çin, Rus vatandaşlarına yönelik tek taraflı vizesiz giriş uygulamasını 15 Eylül 2025 tarihinde başlatmış; Rusya ise Çin vatandaşları için benzer düzenlemeyi 1 Aralık 2025 itibarıyla yürürlüğe koymuştu. Başlangıçta 14 Eylül 2026 tarihinde sona ermesi planlanan bu sistem, yeni kararname sayesinde kesintiye uğramadan devam edecek.

VİZESİZ SEYAHATİN STRATEJİK ÖNEMİ NEDİR?

Rusya ve Çin arasındaki bu karşılıklı seyahat kolaylığı, iki ülkenin turizm ve ekonomik işbirliğini derinleştirme stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Özellikle uluslararası alanda uygulanan yaptırımların ardından Moskova'nın Asya pazarına yönelmesiyle birlikte, vizesiz seyahat uygulamasının ticari hareketliliği ve diplomatik bağları daha da güçlendirmesi hedefleniyor.