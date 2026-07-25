Birleşik Krallık'ta görev yapan aile hekimleri, serinlemek amacıyla uzun süre klima kullanan vatandaşları olası sağlık sorunlarına karşı uyardı. Uzmanların açıklamalarına göre, sürekli çalışan klimalar cilt rahatsızlıklarını tetikleyebildiği gibi solunum yollarında da problemlere zemin hazırlıyor.

Mayfield Kliniği uzmanlarından Dr. Opel Baker, klimaların ortamdaki nem oranını düşürerek serinlik sağladığını aktardı. Bu mekanizmanın ciltte yoğun su kaybına neden olduğunu belirten Dr. Baker, uzun süre klimalı alanlarda kalmanın kuruluk, gerginlik, egzama ve dudak çatlaması gibi sorunlar yarattığını ifade etti. Uzman isim, bu tür ortamlara girmeden önce koruyucu nemlendirici kullanılmasını tavsiye ediyor.

BAKIMSIZ KLİMALAR ASTIMI TETİKLİYOR

Coyne Medical kurucu ortağı Dr. Lucy Hooper ise cihaz bakımının sağlık açısından önemine değindi. Düzenli temizlenmeyen klima ünitelerinin solunan hava yoluyla akciğerleri tahriş edebileceğini vurgulayan Dr. Hooper, bu durumun astım krizlerini tetikleyebileceğine dikkat çekti.

KLİMA KAYNAKLI AĞRILAR NASIL ÖNLENİR?

Hekimler, serin ortamlarda uzun süre vakit geçirmenin baş ve eklem ağrılarına yol açabileceğini, bunun temel sebebinin vücudun fark edilmeden susuz kalması olduğunu bildirdi. Klimaların havayı soğuturken nemi yoğuşturarak dışarı atması, kapalı alanlardaki havanın aşırı kurumasına yol açıyor. Uzmanlar, söz konusu olumsuz etkileri en aza indirmek için gün içinde düzenli su tüketilmesini ve cihaz filtrelerinin periyodik olarak yıkanmasını öneriyor.