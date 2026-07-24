İrlanda polisi, Kuzey İrlanda sınırına yönelik olası bir saldırıyı önlediği değerlendirilen önemli bir operasyona imza attı. Carrickmacross bölgesinin güneyinde rutin denetim sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, kullanıma hazır halde bulunan gelişmiş bir patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

İrlanda basınında yer alan bilgilere göre, polis ekipleri şüpheli aracı durdurarak detaylı arama gerçekleştirdi. İncelemelerde, güç ünitesi, fünye ve askeri sınıf patlayıcı maddelerden oluşan gelişmiş bir bomba bulundu. Yetkililer, düzeneğin araçların altına yerleştirilmek üzere özel olarak hazırlandığını ve saldırıda kullanılabilecek durumda olduğunu açıkladı.

Hedef Kuzey İrlanda'ydı

Yerel güvenlik yetkilileri, ele geçirilen bombanın Kuzey İrlanda'da düzenlenmesi planlanan bir saldırıda kullanılmasının amaçlandığını değerlendirdiklerini bildirdi. Patlayıcının profesyonel şekilde hazırlanmış olması nedeniyle olayın terörle mücadele birimleri tarafından da yakından incelendiği belirtildi.

Uzman ekipler, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak patlayıcıyı kontrollü şekilde etkisiz hale getirirken, elde edilen deliller detaylı laboratuvar incelemesine gönderildi.

2 kişi gözaltına alındı

Operasyon kapsamında aracı kullanan 20'li yaşlardaki bir kadın olay yerinde gözaltına alındı. Soruşturmanın genişletilmesiyle patlayıcıyla bağlantısı olduğu değerlendirilen 40'lı yaşlardaki bir erkek de güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtilirken, olayın arkasında organize bir yapı bulunup bulunmadığı da araştırılıyor.

Soruşturma sürüyor

İrlanda polisi, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Güvenlik birimleri, patlayıcının hazırlanış şekli, hedefi ve olası bağlantılarıyla ilgili çalışmalarını sürdürürken, bölgede güvenlik önlemleri de artırıldı.

Yetkililer, soruşturmanın selameti açısından şimdilik daha fazla ayrıntı paylaşılmazken, ele geçirilen bombanın olası büyük bir saldırının önlenmesini sağladığını değerlendirdiklerini ifade etti.