Türkiye genelinde milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren e-ticaret düzenlemeleri 1 Ağustos itibarıyla hayata geçiyor. Yapay zeka ile oluşturulan reklamlardan sosyal medya fenomenlerinin paylaşımlarına kadar geniş bir alanı kapsayan yeni kurallar, dijital alışverişte tüketici mağduriyetlerini önlemeyi hedefliyor.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığı bilgilere göre, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'ndeki değişikliklerin sektöre şeffaflık getireceğini açıkladı. Çevikoğlu, küresel rekabet şartlarına uyum sağlamak amacıyla Elektronik Ticaret Kanunu'nun da güncellenmesi gerektiğini bildirdi.

İNDİRİM REKLAMLARINDA YENİ DÖNEM NASIL İŞLEYECEK?

Yeni düzenlemeyle birlikte kampanyalı satışlarda tüketicinin eksik bilgilendirilmesinin önüne geçiliyor. İndirimli satış reklamlarında baz alınacak fiyat, kampanyanın başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük tutar olacak. Ayrıca sosyal medya içerik üreticileri, herhangi bir menfaat karşılığında yaptıkları paylaşımlarda reklam veya tanıtım ibaresini açıkça kullanmak zorunda kalacak.

ŞİKAYET SÜRELERİ VE YAPAY ZEKA KULLANIMINDA NELER DEĞİŞTİ?

Tüketici şikayetlerinin yayımlanmasından önce satıcılara tanınan cevap hakkı süresi 72 saatten 48 saate düşürüldü. Bu süre zarfında firmalardan yanıt gelmemesi halinde tüketici değerlendirmeleri doğrudan sisteme yansıyacak. Reklamlarda yapay zeka ile üretilmiş ve gerçeğinden ayırt edilemeyen dijital karakterler kullanıldığında, bu durumun tüketicinin anlayacağı şekilde belirtilmesi zorunlu hale getirildi. Ek olarak, yasa dışı bahis ve şans oyunları ile falcı veya astrolog reklamları tamamen yasak kapsamına alındı.

TÜKETİCİLER YENİ HAKLARINI NASIL KULLANABİLİR?

Tüketicilerin 1 Ağustos'tan itibaren karşılaştıkları indirim kampanyalarında, ürünün son 10 günlük fiyat geçmişini sorgulamaları büyük önem taşıyor. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan yönlendirmelerde ve gerçeğe yakın dijital mankenlerin kullanıldığı görsellerde zorunlu uyarı metinlerinin bulunup bulunmadığı kontrol edilerek olası mağduriyetlerin önüne geçilebilir.