Şili'nin kuzey kesimlerinde günlerdir etkisini sürdüren şiddetli yağışlar büyük bir felakete yol açtı. Ülkenin Coquimbo ve Atacama bölgelerinde meydana gelen sel, su baskınları ve toprak kaymaları nedeniyle en az 13 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi ise kayboldu.

Şili basınında yer alan haberlere göre, 15 Temmuz'dan bu yana etkili olan yoğun yağışlar çok sayıda yerleşim yerinde hayatı olumsuz etkiledi. Taşkınlar nedeniyle yollar ulaşıma kapanırken, bazı bölgelerde köprüler zarar gördü ve çok sayıda ev sular altında kaldı.

Yetkililer, afet nedeniyle şu ana kadar yaklaşık 2 bin 200 kişinin doğrudan etkilendiğini açıkladı. Güvenlik güçleri, itfaiye ekipleri ve arama-kurtarma ekipleri kayıp kişilere ulaşabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Sel sularının çekilmeye başlamasıyla birlikte ekipler, ulaşılması güç bölgelerde arama faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarının çalışmaları zaman zaman zorlaştırdığını belirtirken, vatandaşlara riskli bölgelerden uzak durmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Meteoroloji yetkilileri ise bölgede yağışların etkisini bir süre daha sürdürebileceğini belirterek yeni sel ve heyelan riskine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Şili hükümeti, afetten etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik acil yardım çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Yetkililer, can kaybının artmasından endişe edildiğini belirterek kayıp kişileri arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.