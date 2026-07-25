Almanya'nın köklü sanayi kuruluşlarından 139 yıllık pil üreticisi Varta, finansal zorlukları aşmak amacıyla Stuttgart Yerel Mahkemesi'ne dört ayrı iflas başvurusunda bulundu. Sözcü'nün aktardığına göre, şirket faaliyetlerini tamamen durdurmak yerine "geçici öz yönetim" modeliyle borçlarını yeniden yapılandırmayı hedefliyor.

1887 yılında kurulan ve yaklaşık 3 bin 260 kişiye istihdam sağlayan Varta'nın başvurusu; ana şirketin yanı sıra Varta Microbattery, Varta Micro Production ve Varta Storage birimlerini kapsıyor. Mahkeme sözcüsü başvuruların işleme alındığını doğrularken, şirket yönetimi bu süreçte çalışan maaşlarının ödenmeye devam edeceğini ve ekonomik geleceği güvence altına almayı planladıklarını açıkladı.

ÇÖKÜŞÜN ARKASINDAKİ NEDENLER NELER?

Şirketin mali krize girmesinde küresel piyasalardaki daralma, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve talep düşüşü etkili oldu. Özellikle Apple olduğu öne sürülen önemli bir müşterinin AirPods kulaklıklarında kullanılan CoinPower pillerini gelecekte Çin'den tedarik etme planı, Varta'nın üretimini doğrudan vurdu. Bu gelişmenin ardından şirket, mayıs ayında Nördlingen tesisindeki üretimi durdurarak 350 kişilik istihdam kesintisine gideceğini duyurmuştu.

EV TİPİ PİL ÜRETİMİ İFLASTAN ETKİLENECEK Mİ?

Tüketicilerin market raflarında sıkça karşılaştığı ev tipi pilleri üreten Varta Consumer Batteries birimi, hukuki ve mali açıdan bağımsız faaliyet gösterdiği için iflas sürecine dahil edilmedi. Bu durum, günlük kullanıma yönelik standart Varta pillerinin tedarik zincirinde veya son kullanıcıya ulaşmasında herhangi bir aksama yaşanmayacağı anlamına geliyor. Alman basını, Deutsche Bank ve çeşitli yatırım fonlarının bu kârlı birimi devralmak için değerlendirmeler yaptığını, büyük hissedarlardan Michael Tojner'in ise mikro pil faaliyetleriyle ilgilendiğini belirtiyor.

Şirketin geleceği, Stuttgart mahkemesinin öz yönetim talebine vereceği onaya ve olası varlık satışlarına göre şekillenecek. Avrupa pil sektörü açısından kritik öneme sahip bu sürecin, ilerleyen dönemde şirketin farklı yapılara bölünmesiyle sonuçlanabileceği tahmin ediliyor.