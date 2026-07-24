ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan son açıklamaya göre, ülkenin en büyük gıda üreticilerinden Midwest Poultry Services şirketinin Teksas'taki tesislerinde salmonella bakterisi tespit edildi. Bu gelişme üzerine 1,6 milyon adet yumurta için acil toplatma kararı alındı.

Teksas eyaletinde gerçekleştirilen rutin denetimler sırasında ciddi zehirlenmelere yol açan "Salmonella enteritidis" adlı bakteriye rastlandı. Şirket yönetimi, 6 Haziran ile 3 Temmuz tarihleri arasında üretilen beyaz ve kahverengi yumurtaların dağıtımını durdurarak bir uyarı yayımladı. Belirtilen tarihlerde piyasaya sürülen şüpheli ürünlerin market raflarından ve tüketicilerin evlerinden toplanmasına başlandı.

RİSK GRUPLARI NELERDİR?

Çiğ veya az pişmiş hayvansal gıdalar yoluyla insanlara geçen bu bakteri, doğrudan sindirim sistemini etkiliyor. Hastalığa yakalanan kişilerde şiddetli mide bulantısı, ishal, yüksek ateş, kusma ve karın krampları görülüyor. Uzmanlar, enfeksiyonun özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için hayati tehlike oluşturabileceğini aktardı.

SALMONELLA YUMURTAYA NASIL BULAŞIR?

Salmonella enteritidis bakterisi, dış kabukta herhangi bir çatlak olmasa dahi tavuğun yumurtalıklarından doğrudan yumurtanın içine yerleşebilme özelliğine sahiptir. Bu nedenle gıda güvenliği uzmanları, riskli durumlarda yumurtaların sarısı ve beyazı tamamen katılaşana kadar pişirilmesini, çiğ yumurtaya temas eden mutfak gereçlerinin ise sıcak sabunlu suyla yıkanmasını tavsiye ediyor. Yetkililer, şüpheli tarihlerde dağıtılan ürünleri satın alan tüketicilerin bu yumurtaları kesinlikle tüketmeden satış noktalarına iade etmeleri gerektiğini bildirdi.