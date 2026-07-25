S&P Global Market Intelligence verileri baz alınarak Visual Capitalist tarafından hazırlanan rapora göre, Avrupa bankacılık sektörünün yeni lideri belli oldu. Fransa merkezli BNP Paribas, uzun yıllardır zirvede yer alan HSBC'yi geride bırakarak kıtanın en büyük finans kuruluşu unvanını devraldı.

BNP Paribas, 3,279 trilyon dolarlık aktif büyüklüğüyle birinci sıraya yerleşirken, HSBC ikinci sıraya geriledi. Listenin devamında Crédit Agricole Group üçüncü, İspanyol Banco Santander dördüncü ve İngiliz Barclays beşinci sırada konumlandı. İlk 10 içerisindeki sıralamada Fransa, İngiltere, İspanya ve Almanya merkezli bankaların ağırlığı öne çıktı.

ZİRAAT BANKASI İLK 50'DE

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Avrupa'nın en büyük 50 bankası arasına Türkiye'den girmeyi başaran tek kurum olarak kayıtlara geçti. Banka, yaklaşık 286 milyar dolarlık aktif büyüklüğü ile listenin 47'nci sırasında kendisine yer buldu.

FRANSIZ BANKALARI SEKTÖRÜ DOMİNE Mİ EDİYOR?

S&P Global verilerinin detayları incelendiğinde, Fransa ve İngiltere'nin ilk 50 listesinde altışar banka ile en çok temsil edilen ülkeler olduğu görülüyor. Fransız bankalarının toplam aktif büyüklüğü 12,5 trilyon doları aşarak Avrupa finans piyasasındaki hakimiyetini gösteriyor. İngiliz bankalarının toplam aktifleri ise yaklaşık 9 trilyon dolar seviyesinde seyrediyor. Trilyon dolarlık devlerin yönettiği Avrupa pazarında, 286 milyar dolarlık aktif büyüklüğün ilk 50'ye girmek için yeterli olması, zirve ile listenin alt sıraları arasındaki devasa makas aralığını da istatistiksel olarak ortaya koyuyor.