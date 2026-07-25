Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yer alan ve Akdeniz Bölgesi'nin tek doğal buz pisti olma özelliğini taşıyan Dağyakası Buz Pateni Pisti, yaz aylarında yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık 450 metrekarelik alana kurulan tesis, sıcak havalarda serin ve farklı bir spor alternatifi arayanlara ev sahipliği yapıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin yaz dönemi spor okulları programına dahil edilen tesiste, 9 ile 12 yaş arasındaki çocuklara yönelik özel eğitimler düzenleniyor. Haftanın iki günü tamamen ücretsiz olarak verilen bu başlangıç seviyesi derslerinde minik sporcular, uzman antrenörler eşliğinde buz pateninin temel adımlarını öğreniyor.

AKDENİZ'İN TEK DOĞAL BUZ ZEMİNİ

Muratpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde görevli buz hokeyi antrenörü Savaş Sümer'in aktardığına göre, kurslara katılan ve daha önce hiç deneyimi olmayan çocuklar kısa süre içinde kendi başlarına kayabilecek seviyeye ulaşıyor. Sümer, Antalya gibi yılın büyük bölümünü sıcak geçiren bir şehirde doğal buz pisti işletmenin zorluklarına dikkat çekerken, bu yatırımın bölge halkı için gurur verici ve örnek bir hizmet olduğunu belirtti.

REZERVASYON NASIL YAPILIR VE ÜCRETLER NE KADAR?

Toplam 40 kişi kapasiteli olan ve haftanın her günü 13.00 ile 20.00 saatleri arasında açık kalan tesisten sadece kursiyerler değil, tüm vatandaşlar faydalanabiliyor. Ziyaretçilerin Muratpaşa Belediyesi'nin resmi rezervasyon sistemi üzerinden 'buz pateni' branşını seçerek randevu oluşturması gerekiyor.

Tesisin 50 dakikalık standart kullanım bedeli 325 lira olarak uygulanırken, bu ücrete paten ve kask gibi güvenlik ekipmanları da dahil ediliyor. Profesyonel olarak bu sporla ilgilenen lisanslı sporcular ise aylık 3 bin lira ödeyerek tesisten istedikleri gün ve saatte sınırsız şekilde yararlanabiliyor.