Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), marketlerde satılan ürünlerin ambalajlarında yer alan "detoks" ve "detox" ifadelerinin kullanımını yasakladı. 23 Temmuz 2026 tarihinde yayımlanan karara göre, bu kelimeleri içeren çay, su, sirke ve karışım gibi ürünler, belirlenen geçiş süresinin ardından raflardan toplatılacak.

Alınan karar, söz konusu kelimelerin tüketicide yanıltıcı bir sağlık beklentisi oluşturması nedeniyle hayata geçirildi. TİTCK açıklamasına göre, bir gıdanın veya takviyenin vücudu arındırdığı, hastalıkları tedavi ettiği ya da önlediği yönünde algı yaratan ifadeler mevzuata aykırı kabul ediliyor. Bu doğrultuda "detoks" kelimesi, bilimsel olarak kanıtlanmış bir sağlık beyanı olmadığı için etiketlerden tamamen çıkarılacak.

UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Piyasada halihazırda bu isimle satılan binlerce ürün bulunması sebebiyle firmalara bir geçiş süreci tanındı. Üretici ve ithalatçı şirketler, ekonomik kaybın ve israfın önüne geçilmesi amacıyla 31 Aralık 2027 tarihine kadar mevcut ambalajları kullanmaya devam edebilecek. Ancak 1 Ocak 2028 itibarıyla üzerinde "detoks" veya "detox" yazan hiçbir ürünün satışına izin verilmeyecek ve kurala uymayan mallar piyasadan çekilecek.

TÜKETİCİLER BU KARARI NASIL OKUMALI?

Yeni düzenleme, ürünlerin içeriklerinin zehirli veya insan sağlığına zararlı olduğu anlamına gelmiyor. Kararın temel amacı, ticari kaygılarla ürünlere eklenen ve kanıtlanmamış tıbbi fayda vadeden pazarlama stratejilerini engellemek. Tüketicilerin bu süreçte, sevdikleri gıda takviyelerinin yasaklandığını değil, yalnızca isimlerinin ve etiketlerinin mevzuata uygun şekilde değiştirildiğini bilmesi önem taşıyor. Satın alınan ürünlerin içerik listeleri ise aynı kalmaya devam edebilecek.