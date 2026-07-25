Tahsildaroğlu markasına ait 400 gramlık Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir ürününün bir partisinde laboratuvar incelemesi sonucu 'Listeria monocytogenes' bakterisine rastlandı. Alo 174 Gıda Hattı'na yapılan bir tüketici şikayeti üzerine başlayan süreç, söz konusu serinin piyasadan toplatılması kararıyla sonuçlandı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, bir zincir marketten alınan numune Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde analiz edildi. Çıkan raporda, sadece 290625 parti numaralı ürünün gıda güvenliği kriterlerine uygun olmadığı belirlendi. Kararın şirkete tebliğ edilmesinin ardından üretim tesislerinde resmi makamlarca denetim başlatıldı.

DİĞER ÜRÜNLERDE BULGUYA RASTLANMADI

Üretim tesisinde yapılan kapsamlı incelemelerde 37 farklı noktadan çevresel numune alındı. Akredite laboratuvarlarda yapılan testlerde, şikayete konu olan 290625 numaralı parti dışındaki önceki ve sonraki üretim serilerinde herhangi bir bakteri bulgusuna rastlanmadığı aktarıldı. Firma yetkilileri, sorunlu ürünün ayrı bir paketleme hattında üretildiğini ve diğer süt ürünlerinde uygunsuzluk bulunmadığını bildirdi.

ALANYA'DAKİ TÜKETİCİLER NE YAPMALI?

Ulusal zincir marketler aracılığıyla Alanya ve çevresindeki raflarda da yer alabilen bu ürün için tüketicilerin dikkatli olması gerekiyor. Alanya'da söz konusu 400 gramlık peynirden satın alan vatandaşların, ambalaj üzerindeki parti numarasını mutlaka kontrol etmeleri isteniyor. Parti numarası 290625 olan ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi ve satın alınan noktalara iade edilmesi halk sağlığı açısından önem taşıyor.

Öte yandan şirket, sosyal medya üzerinden firmanın diğer ürünlerini de kapsayacak şekilde yayılan iddialara karşı yasal yollara başvuracağını duyurdu. Açıklamada, üretim süreçlerinin ulusal mevzuat ve gıda güvenliği standartlarına uygun şekilde devam ettiği vurgulandı.