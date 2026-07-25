Alanya ilçesi Dinek Mahallesi'nde yol kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, bir elektrik direğine bağlanmış halde yaralı bir yavru domuz buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye hızla Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan uzman ekipler, kendi çabasıyla kurtulamayan hayvanı güvenli bir şekilde bağlı olduğu direkten çözdü. İlk kontrolleri sahada yapılan yavru domuz, daha kapsamlı bir muayene ve tedavi süreci için veteriner kliniğine nakledildi.

YABAN HAYATINA DÖNECEK

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre, klinikte gözetim altında tutulan hayvanın sağlık durumu yakından takip ediliyor. Yaralı domuzun, rehabilitasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına salınacağı açıklandı.

YARALI YABAN HAYVANI BULUNCA NE YAPILMALI?

Alanya gibi ormanlık ve dağlık alanlarla iç içe olan bölgelerde yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine inmesi sıklıkla görülüyor. Uzmanlar, yaralı veya bitkin haldeki yaban hayvanlarıyla karşılaşıldığında vatandaşların doğrudan müdahale etmek yerine, hayvanı strese sokmadan derhal 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yetkili veteriner birimlerine haber vermesi gerektiği konusunda uyarıyor.