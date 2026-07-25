Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle, orman yangınlarına karşı yürütülen önleme çalışmaları kapsamında yeni bir uygulama hayata geçirildi. Antalya genelindeki araç trafiğinin yoğun olduğu güzergahlarda yer alan tünel giriş ve çıkışlarındaki LED ekranlara, orman yangını riskine karşı sürücüleri bilinçlendiren uyarı mesajları yansıtılmaya başlandı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, bu yıl devreye alınan Orman Yangınlarını Önleme Planı çerçevesinde paydaş kurumlarla koordinasyon artırıldı. Özellikle yaz aylarında artan hava sıcaklıkları ve düşen nem oranlarının yarattığı risklere karşı, karayolunu kullanan vatandaşların dikkatinin çekilmesi hedefleniyor. Uygulama ile ihmal kaynaklı felaketlerin önüne geçilmesi planlanıyor.

YENİ UYGULAMA NEYİ HEDEFLİYOR?

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yeşil vatanı korumanın ortak bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, LED ekranlar aracılığıyla sürücülerde anlık farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını bildirdi. Yetkililer, vatandaşların ormanlık alanlardan geçerken yangına sebep olabilecek davranışlardan uzak durması gerektiğini hatırlattı. Yapılan resmi uyarıda, en küçük bir duman veya alev belirtisinin bile vakit kaybedilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin hayati önem taşıdığı aktarıldı.

ALANYA VE D-400 KARAYOLUNDA RİSK NASIL AZALTILACAK?

Özellikle turizm sezonunda Alanya ve Antalya arasındaki D-400 karayolunda oluşan yoğun araç trafiği, yol kenarı ormanlık alanlar için ekstra bir risk faktörü oluşturuyor. Sürücülerin araç camlarından atabileceği sigara izmaritleri veya cam şişeler, sıcak havalarda kuru otları hızla tutuşturarak büyük felaketlere yol açabiliyor. Uzmanlar, tünel girişlerinde yayımlanan bu görsel uyarıların, sürücülerin seyir halindeyken yangın riskini hatırlamasını sağlayacak pratik ve etkili bir önlem olduğuna dikkat çekiyor.

Yaz mevsimi boyunca kesintisiz devam edecek olan bilgilendirme ekranları, sıcaklıkların en yüksek seviyelere ulaştığı ve rüzgarın etkili olduğu günlerde kritik bir rol üstlenecek. Vatandaşların doğaya karşı duyarlı olması ve kurallara harfiyen uyması, bölgedeki orman varlığının korunması için temel şart olarak görülüyor.