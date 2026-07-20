İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin projeyi onaylamasıyla, 1982 yılında kurulan Gürsüt Besicilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. yaklaşık 1,5 yıl süren mali yeniden yapılanma sürecini başarıyla sonlandırdı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, şirket bu süreçte üretimini hiç durdurmadan yoluna devam etti.

Finansal zorluklar ve nakit akışı problemleri nedeniyle mahkemeye başvuran firma, kriz dönemini atlatarak normal faaliyet düzenine geri döndü. Şirket yönetiminden yapılan resmi açıklamada, ekonomik dalgalanmalara rağmen çalışanların, iş ortaklarının ve paydaşların korunduğu belirtildi.

YENİ DÖNEM MESAJI VE YÖNETİM

Gürler Ailesi tarafından temelleri atılan markanın yönetim kurulu başkanlığını, aynı zamanda Tire Organize Sanayi Bölgesi Başkanı olan Kosat Gürler yürütüyor. Şirketin kurucularından Muzaffer Gürler ise 2025 yılında hayatını kaybetmişti. Yapılan açıklamada, tüketicilerin güveni ve köklü geçmişten alınan güçle daha sağlam adımlar atılacağı vurgulandı.

KONKORDATO SÜRECİ ŞİRKETLERE NASIL BİR KORUMA SAĞLIYOR?

Şirketlerin mali darboğazı aşmak için başvurduğu konkordato müessesesi, özellikle istihdamın ve tedarik zincirinin korunmasında kritik bir rol oynuyor. Gürsüt'ün 15 bin metrekarelik entegre tesisinde çalışan yaklaşık 500 personelin işini kaybetmemesi, bu hukuki sürecin üretim kesintisi yaşanmadan yönetilmesinin doğrudan bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Türkiye geneline yayılan geniş bir dağıtım ağı bulunan firma, mali yapısını kalıcı olarak güçlendirmeyi planlıyor. Mahkemenin tasdik kararıyla birlikte şirket, sektördeki varlığını istikrarlı bir şekilde büyütmeyi hedefliyor.