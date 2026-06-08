İngiltere'de hükümet, çocukları dijital platformların zararlı etkilerinden korumak amacıyla 16 yaş altı kullanıcılara sosyal medya yasağı getirme planları üzerinde çalışıyor. Ülke genelinde geçen ay tamamlanan istişare sürecinin ardından, yasal düzenlemenin çerçevesi netleşmeye başladı.

Independent gazetesinin aktardığına göre, İngiliz bakanlar aralık ayında benzer bir adımı atan Avustralya'nın verilerini inceliyor. Hazırlanan düzenlemenin bazı uygulamaları muaf tutabileceği belirtiliyor. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da teknoloji şirketlerinin platformlarını güvenli hale getirmek zorunda olduğunu, aksi halde bu yasağın kaçınılmaz olacağını ifade ederek sürece destek verdi.

YASAK KAPSAMI GENİŞLEYEBİLİR Mİ?

İngiltere Çocuk Komiseri Dame Rachel de Souza ise yasağın mevcut halinin yetersiz kalabileceğini savundu. De Souza, düzenlemenin 16 ve 17 yaşındaki gençleri de kapsayacak biçimde genişletilmesini talep etti. Teknoloji firmalarının çocuklara sınırsız erişimini engellemek için harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan De Souza, platformların zararı artıran özelliklerine dikkat çekti.

DÜNYADA DİJİTAL GÜVENLİK ADIMLARI

Avustralya'nın aralık ayında aldığı 16 yaş altı sosyal medya kararı, dijital platformların denetimi konusunda küresel çapta emsal teşkil ediyor. İngiltere'nin de benzer bir yasayı hayata geçirmesi durumunda, çocukların çevrim içi güvenliğine yönelik uluslararası standartların hızlanması bekleniyor. Başbakan Starmer'ın, konuya ilişkin resmi duyuruyu 18 Haziran'da gerçekleştirilecek Makerfield ara seçimi öncesinde yapması öngörülüyor. Başbakanlık ofisi Downing Caddesi ise şu aşamada resmi bir değerlendirme yapmaktan kaçındı.