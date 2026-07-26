ALANYA Belediyesi, yaz mevsimiyle birlikte artan orman yangını riskine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara uyarılarda bulundu. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yayımladığı mesajda ormanların korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Yüksek hava sıcaklıkları ve düşük nem nedeniyle yangın riskinin arttığını belirten Başkan Özçelik, vatandaşlardan daha dikkatli ve duyarlı davranmalarını istedi. Özellikle ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmariti ile cam şişe gibi yangına neden olabilecek atıkların doğaya bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

"DOĞAMIZI HEP BİRLİKTE KORUYALIM"

Ormanların gelecek nesillere bırakılacak en önemli miraslardan biri olduğunu belirten Özçelik, "Yaz aylarında orman yangını riski artmış durumda. Hep birlikte daha dikkatli olmalı, doğamızı korumalıyız. Ormanlık alanlarda ateş yakmayalım, cam şişe, sigara izmariti gibi yangın riski taşıyan maddeleri doğaya bırakmayalım. Unutmayalım, bir kıvılcım binlerce dönüm ormanlarımızı yok edebilir. Yurdumuzun akciğeri ormanlarımızı hep birlikte koruyalım" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARILAR

Alanya Belediyesi tarafından hazırlanan bilgilendirme görselinde ise orman yangınlarının önlenmesi için, "Ormanlara sigara izmariti yanık halde atılmamalı. Ormanlık alanlarda ve orman sınırlarına yakın bölgelerde ateş ve mangal yakılmamalı. Cam şişe, cam kırıkları, plastik ve diğer çöpler doğaya bırakılmamalı. Bahçe ve tarlalarda çıkan budama ile çim atıkları yakılmamalı" uyarıları yer aldı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi