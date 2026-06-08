Narkotik polisleri, yayılan ağır koku üzerine takibe aldıkları bir adrese düzenledikleri operasyonda 30 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Evin bir odasının tam donanımlı seraya dönüştürüldüğü tespit edildi.

Ekiplerin adres çevresindeki gözetleme çalışması saat 16.30'a kadar kesintisiz sürdü. Bu süre zarfında meskene giriş çıkış yapan kimsenin olmaması üzerine harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eve baskın düzenledi. İçeride yapılan detaylı incelemelerde, yaklaşık 60 metrekarelik bir odanın dışarıdan tamamen izole edilerek uyuşturucu imalathanesine çevrildiği saptandı.

42 KİLO UYUŞTURUCU BULUNDU

Emniyet birimlerinin aktardığına göre, özel yalıtımlı odada kurumaya bırakılmış 42 kilo 300 gram marihuana ile 81 kök Hint keneviri bulundu. El konulan yasa dışı maddelerin güncel piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lirayı bulduğu değerlendiriliyor.

KAPALI ALAN SİSTEMLERİ NASIL TESPİT EDİLİYOR?

Kapalı alanlarda uyuşturucu yetiştirmek için kurulan bu tür düzenekler, genellikle yaydıkları yoğun koku ve yüksek enerji tüketen profesyonel iklimlendirme sistemleri sayesinde kolluk kuvvetlerinin radarına takılıyor. Operasyon yapılan adreste de bitkilerin büyümesini sağlamak amacıyla 25 iklimlendirme ışığı, 4 havalandırma cihazı, 15 pervane ve 4 kurutma filesi ile 1 vakum makinesi ele geçirildi. Üretim sürecinde kullanılan çeşitli bitki besinlerine ve tüm teknik ekipmanlara detaylı inceleme yapılmak üzere el konuldu.