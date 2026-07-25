Gazipaşa Belediyesi, ilçe sınırları içindeki imar mevzuatına aykırı ve ruhsatsız yapıların ortadan kaldırılması amacıyla harekete geçti. Belediye yetkililerinin duyurduğu ihale takvimine göre, yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri için 20 Ağustos 2026

Perşembe günü saat 10.00'da elektronik ortamda açık ihale düzenlenecek.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesi uyarınca gerçekleştirilecek sürece yalnızca yerli firmalar katılabilecek. Tekliflerin sadece EKAP üzerinden e-imza ile iletilebileceği ihalede, ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına göre belirlenecek. Yüklenici firmaya sözleşme imzasından sonra yer teslimi için 10 gün, tüm işlemlerin tamamlanması için ise 75 takvim günü süre tanınacak.

PATLAYICI KULLANILMADAN YIKILACAK

İhale şartnamesinde yer alan verilere göre, ilçe genelinde toplam 3 bin 852,40 metreküp demirli ve demirsiz beton yapı ile 4 bin 140,31 metreküp çimento harçlı kâgir ve horasan yapı patlayıcı madde kullanılmadan yıkılacak. İşlem sırasında 394 bin 500 kilogram kapı, pencere, camekan ve çatı kaplamasının sökümü yapılacak. Ortaya çıkacak molozun 3 bin 328,17 metreküplük kısmı 10 kilometreye, 4 bin 664,55 metreküplük kısmı ise 55 kilometreye kadar uzaklıktaki alanlara taşınacak.

İMAR KANUNU 32. MADDE NE ANLAMA GELİYOR?

Yıkım kararlarına dayanak oluşturan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci maddesi, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı başlanan yapıların tespit edilerek mühürlenmesini öngörüyor. Yasal süre içinde imar mevzuatına uygun hale getirilmeyen yapılar, belediye encümeni kararıyla yıkım programına alınıyor. Gazipaşa'daki bu geniş çaplı ihale de doğrudan söz konusu yasal zorunluluğun bir sonucu olarak uygulanıyor.

Alanya ve çevresindeki ilçelerde yapılaşma dinamikleri göz önüne alındığında, Gazipaşa Belediyesinin kaçak yapılarla mücadele adımı bölgedeki imar denetimleri açısından yakından takip ediliyor. Yıkım sürecinin tamamlanmasıyla ilçedeki plansız yapılaşmanın önüne geçilmesi hedefleniyor.