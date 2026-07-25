Kültür ve Turizm Bakanlığından belge almış konaklama tesislerinde çalışan sigortalı personeli kapsayan 6 milyar liralık yeni SGK prim desteği yürürlüğe girdi. Yasalaşan düzenlemeye göre, turizm sektöründe istihdamın korunması ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla işletmelere önemli bir kaynak aktarılacak.

Uygulama, 2026 yılının Mayıs ve Aralık aylarını kapsayan dönemde geçerli olacak. İş yerlerinden bildirilen sigortalıların prim gün sayısı dikkate alınarak hesaplama yapılacak. Günlük 116,67 lira üzerinden yapılacak çarpım sonucunda, her bir çalışan için aylık 3 bin 500 liraya kadar prim desteği verilecek.

DESTEKTEN KİMLER, NASIL YARARLANACAK?

Söz konusu teşvik, yalnızca tesislerin fiilen açık olduğu ve faaliyet gösterdiği aylar için geçerli olacak. Sezon dışında kapalı olan veya faaliyetine ara veren işletmeler bu haktan faydalanamayacak. Böylelikle sağlanan 6 milyar liralık toplam kaynağın, doğrudan aktif hizmet veren konaklama tesislerine ve fiili istihdama yönlendirilmesi hedefleniyor.

SEKTÖRE YÖNELİK BU HAMLENİN TEMEL AMACI NE?

Kanunun gerekçesinde yer alan ve resmi makamlarca aktarılan bilgilere göre; turizm sektörünün emek yoğun yapısı ve mevsimsel dalgalanmalara açık olması bu kararın alınmasında belirleyici oldu. Son dönemlerde yaşanan bölgesel gelişmelerin rezervasyonlar üzerindeki muhtemel etkileri ve işletmelerin artan personel maliyetleri, sektördeki nitelikli iş gücünün korunmasını zorunlu kılıyor. Düzenleme ile konaklama işletmelerinin omuzlarındaki mali yükün hafifletilerek, kalifiye personelin turizm sektöründe tutulması ve hizmet kalitesinin düşmesinin engellenmesi amaçlanıyor.