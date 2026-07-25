Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, Alanya'nın 7 mahallesinde yarın planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecek. Kesintilerin temel nedeninin, iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun şekilde yürütülecek şebeke bakım ve onarım çalışmaları olduğu bildirildi.

Çalışmalar kapsamında sabah 09.00'da başlayacak olan kesintiler, gün içinde farklı saat dilimlerinde etkili olacak. Belirlenen programa göre elektrik kesintileri 09.00 ile 16.00, 09.30 ile 16.00 ve 13.00 ile 18.00 saatleri arasında kademeli olarak uygulanacak.

KESİNTİ SIRASINDA HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Yetkililer, planlı bakım ve onarım çalışmalarının planlanandan erken bitmesi durumunda şebekeye belirtilen saatten daha önce enerji verilebileceğini vurguladı. Enerjinin aniden gelmesiyle oluşabilecek voltaj dalgalanmalarına karşı, vatandaşların evlerindeki hassas elektrikli cihazları fişten çekmeleri ve olası mağduriyetlerin önüne geçmek için tedbirli olmaları istendi.