Gazipaşa'nın Günnercik Yaylası'nda bu yıl altıncısı gerçekleştirilen Toroslar Günnercik Yayla Şenliği, bölge halkının yoğun katılımıyla başladı. Gazipaşa Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğin açılışı, geleneksel Yörük göçünün canlandırıldığı kortej yürüyüşüyle yapıldı.

Korteje yöre halkının yanı sıra develer, atlar ve koyun sürüleri de dahil edilerek tarihi göç manzaraları gerçeğe uygun şekilde yansıtıldı. Yürüyüşün tamamlanmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Açılış programında, Çankaya Belediyesi Hoy-Tur ekibinin sergilediği halk oyunları gösterisi katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Yerel kültürü desteklemek amacıyla şenliğin ilk gününde Onur Demir ve Göksel Arslan, Yediveren Orkestrası eşliğinde sahne alarak izleyicilere müzik dinletisi sundu.

YAYLALARIN KÜLTÜREL MİRASINDAKİ YERİ

Şenlik alanında katılımcılara hitap eden Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, yaylaların bölge insanı için taşıdığı anlama dikkat çekti. Yılmaz, yaylaların sadece bir yerleşim yeri değil, büyüklerden kalan bir miras olduğunu ve komşuluk ilişkilerinin buralarda pekiştiğini ifade etti.

İlçenin her köşesine eşit hizmet götürme gayretinde olduklarını aktaran Başkan Yılmaz, bir şehri ayakta tutan asıl unsurun geleneklere sahip çıkmak ve toplumsal dayanışmayı korumak olduğunu vurguladı.

MUSA EROĞLU'NDAN SAHNEDE SÜRPRİZ KUTLAMA

Açılış konuşmalarının ardından Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden Musa Eroğlu ve Tuba Çimencan konser verdi. Elde edilen bilgilere göre, Çimencan'ın hareketli türkülerinin ardından sahne alan Eroğlu, alanı dolduran kalabalığa unutulmaz anlar yaşattı.

Konser sırasında çiçek takdimi için sahneye çıkan Başkan Yılmaz ve eşi Şerife Yılmaz, Musa Eroğlu'nun sürpriziyle karşılaştı. Eroğlu, çiftin 33'üncü evlilik yıl dönümünü sahnede kutlarken, Başkan Yılmaz bu özel günü usta sanatçıyla birlikte kutlamanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi.

TOROSLARDA YÖRÜK KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde asırlardır sürdürülen Yörük kültürü, bölge halkının sosyal dayanışmasını ve doğayla uyumlu yaşam pratiğini temsil ediyor. Günnercik gibi yayla şenlikleri, kırsal yaşam geleneklerini canlı tutarak hızla kentleşen yeni nesillere bu tarihi mirası aktarmada kritik bir köprü işlevi görüyor.

Bölgesel düzeyde yakından takip edilen şenliğe; İYİ Parti Antalya İl Başkanı Adnan Kaya, CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Fahri Oğuz, İYİ Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Mehmet Ali Çomruk ve önceki dönem Alanya CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ katıldı. Ayrıca sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın da etkinlikte yer aldığı bildirildi.