Mersin-Antalya D-400 Karayolu üzerinde bulunan Bozdoğan Mahallesi sınırlarında meydana gelen trafik kazası bir can aldı. Edinilen bilgilere göre, Y.T. yönetimindeki 07 BRE 117 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Fatıma Abdürrahim'e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan 59 yaşındaki kadın ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Fatıma Abdürrahim'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri kaza alanında güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme çalışması gerçekleştirildi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Abdürrahim’in cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
Kazaya karışan sürücü Y.T. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.