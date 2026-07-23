Rusya'nın Moskova bölgesinde gerçekleştirilen rutin bir eğitim uçuşu sırasında savaş uçağının düşmesi paniğe neden oldu. Olayın ardından Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazanın teknik arıza sonucu meydana geldiği bildirildi.

Bakanlık açıklamasına göre, eğitim görevi sırasında arızalanan savaş uçağının pilotu, acil durumda devreye giren fırlatma sistemini kullanarak kendisini güvenli şekilde uçaktan çıkarmayı başardı. Pilotun paraşütle yere indiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Uçak ıssız bölgeye düştü

Yetkililer, savaş uçağının yerleşim yerlerinden uzak, ıssız bir bölgeye düştüğünü ve olay nedeniyle sivillerin zarar görmediğini açıkladı. Kazanın ardından bölgeye arama-kurtarma ve askeri ekipler sevk edilirken, uçağın enkazında inceleme başlatıldı.

İlk değerlendirme: Teknik arıza

Rusya Savunma Bakanlığı, ilk incelemelere göre kazanın teknik bir arızadan kaynaklandığını belirterek, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını duyurdu. Arızanın kesin nedeninin belirlenmesi için uzman ekiplerin enkaz üzerinde detaylı teknik inceleme yapacağı ifade edildi.

Son dönemde Rusya'da eğitim ve test uçuşları sırasında yaşanan askeri hava aracı kazaları zaman zaman gündeme gelirken, Moskova bölgesindeki son olayda pilotun sağ olarak kurtulması olası daha büyük bir faciayı önledi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.