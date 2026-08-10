ALANYA turizminde gastronomi odaklı etkinlikleriyle dikkat çeken Rubi Platinum Spa Resort & Suites, dünyaca tanınan bir şefi daha ağırlamaya hazırlanıyor. Michelin yıldızlı İtalyan şef Felix Lo Basso, 17-18 Ağustos tarihlerinde Avsallar’daki otelde gerçekleştirilecek özel gastronomi organizasyonunda lezzet tutkunlarıyla buluşacak.

Seçkin gastronomi etkinliklerine bir yenisini daha ekleyen Rubi Platinum, organizasyonla misafirlerine klasik tatil deneyiminin ötesinde farklı bir yeme-içme deneyimi sunmayı hedefliyor.

FELIX LO BASSO’DAN ÖZEL LEZZETLER

İtalyan mutfağına getirdiği yaratıcı yorumlar ve özgün gastronomi anlayışıyla tanınan Felix Lo Basso, iki gün sürecek etkinlik boyunca kendi imzasını taşıyan özel lezzetlerini sunacak.

Michelin yıldızlı şefin mutfak yaklaşımını yakından deneyimleme fırsatı bulacak konuklar, hazırlanan özel gastronomi konseptiyle farklı tatları bir arada keşfedecek.

SINIRLI KONTENJANLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

17-18 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonun sınırlı kontenjanla düzenleneceği belirtildi. Bu nedenle Michelin yıldızlı şefin özel lezzetlerini deneyimlemek isteyen gastronomi tutkunlarının etkinliğe yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Organizasyon, Felix Lo Basso’nun gastronomi anlayışının yanı sıra uluslararası mutfak kültürünü Alanya’daki konuklarla buluşturması açısından da dikkat çekiyor.

ALANYA TURİZMİNE GASTRONOMİ KATKISI

Alanya’da turizmin yalnızca deniz, kum ve güneş ekseninde değil; gastronomi, kültür ve farklı deneyimlerle çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar giderek önem kazanıyor. Rubi Platinum’un dünyaca tanınan şefleri bölgeye getiren organizasyonları da bu kapsamda Alanya’nın gastronomi turizmi açısından tanıtımına katkı sunuyor.

Dünyaca ünlü şef Felix Lo Basso’nun 17-18 Ağustos’taki buluşmasıyla Rubi Platinum Spa Resort & Suites, gastronomi tutkunlarını bir kez daha uluslararası bir mutfak deneyimiyle buluşturacak.(Mehmet TUNÇ)