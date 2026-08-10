ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun (USGS) ilk verilerine göre deprem, yerel saatle yaklaşık 07.34’te meydana geldi. Depremin merkez üssünün Chocó yönetim bölgesindeki San José del Palmar yakınları olduğu bildirildi.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 7,4 OLARAK AÇIKLANDI

İlk ölçümlere göre 7,4 büyüklüğündeki depremin yerin yaklaşık 107 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Kolombiya Jeoloji Servisi’nin paylaştığı verilerde ise depremin derinliği 82 kilometre olarak belirtildi.

Şiddetli sarsıntı yalnızca merkez üssünün çevresinde değil, ülkenin geniş bir bölümünde hissedildi. Başkent Bogotá’nın yanı sıra Cali, Pereira ve Armenia gibi kentlerde de vatandaşların depremi hissettiği bildirildi.

VATANDAŞLAR BİNALARDAN ÇIKTI

Depremin hissedildiği bazı bölgelerde vatandaşlar panikle binalardan dışarı çıktı. Kamu binaları ve bazı yapılarda da tedbir amacıyla tahliyeler gerçekleştirildi.

Sarsıntının ardından yetkili ekipler sahada incelemelere başladı. İlk açıklamalara göre can kaybı veya büyük çaplı hasara ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

ARTÇI SARSINTILAR TAKİP EDİLİYOR

Ana depremin ardından meydana gelebilecek artçı sarsıntılar nedeniyle bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor. Yetkililerin hasar tespit çalışmalarından gelecek sonuçlara göre kamuoyuna yeni bilgiler vermesi bekleniyor.

TSUNAMİ RİSKİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Depremin ardından gündeme gelen bir diğer konu ise tsunami riski oldu. İlgili makamların depremin merkez üssü, derinliği ve deniz tabanındaki olası etkilerini dikkate alarak değerlendirmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Bölgedeki çalışmalar devam ederken, depremin etkilerine ilişkin resmi açıklamalar takip ediliyor.