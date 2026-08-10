KLİMA kullanımının arttığı yaz aylarında burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, baş ve yüz ağrısı gibi şikâyetler daha sık görülebiliyor. Prof. Dr. Cenk Evren, klimanın oluşturduğu soğuk ve kuru havanın burun mukozasında kuruluk ve ödem meydana getirebildiğini, bunun da sinüslerin doğal havalanmasını bozabileceğini söyledi. Özellikle kronik sinüzit, alerjik rinit, astım ve KOAH gibi hastalıkları bulunan kişilerde bu etkilerin daha belirgin olabileceği belirtiliyor. Sinüslerin doğal hava dolaşımı bozulduğunda içerideki salgının dışarı atılması güçleşebiliyor. Bu durum zamanla burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, alın ve yanak bölgesinde basınç hissi ile yüz ağrısı gibi şikâyetlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayabiliyor. Prof. Dr. Evren, sinüslerde salgı birikmesinin bazı durumlarda mikroorganizmaların çoğalmasına uygun ortam oluşturabileceğine de dikkat çekti. Düzenli bakımı yapılmayan klima filtrelerinde toz, polen ve çeşitli partiküller birikebiliyor. Bu maddeler özellikle alerjik bünyeye sahip kişilerde hapşırma, burun tıkanıklığı ve mukozada şişlik gibi yakınmaları artırabiliyor. Bu nedenle klima filtrelerinin üretici önerilerine uygun aralıklarla temizlenmesi ve bakımının düzenli yapılması önem taşıyor. Klima kullanımında yapılan en yaygın hatalardan biri, hava akımının doğrudan yüze yönlendirilmesi. Prof. Dr. Evren, uzun süre doğrudan soğuk havaya maruz kalmanın burun ve sinüs mukozasını olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Özellikle iş yerleri ve merkezi havalandırma sistemlerinin yoğun kullanıldığı alanlarda hava akımının doğrudan vücuda gelmemesine dikkat edilmesi öneriliyor. Klimayı çok düşük sıcaklıklarda çalıştırmak da burun ve sinüs sağlığı açısından sorun oluşturabiliyor. Ani sıcaklık değişiklikleri burun mukozasını zorlayabilirken, ortam neminin fazla düşmesi sinüs salgılarının koyulaşmasına neden olabiliyor. Bu nedenle ortam sıcaklığının dengeli tutulması ve çok sıcak bir ortamdan aşırı soğutulmuş bir alana aniden geçilmemesi gerekiyor. Burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, yüz ağrısı ve baş bölgesinde basınç hissi uzun süre devam ediyorsa şikâyetlerin yalnızca klimaya bağlanmaması gerekiyor. Prof. Dr. Cenk Evren, kalıcı veya tekrarlayan belirtilerde Kulak Burun Boğaz uzmanına başvurulmasının önemli olduğunu belirterek erken tanının kronikleşebilecek sinüs problemlerinin önüne geçilmesine yardımcı olabileceğini söyledi. Doğru sıcaklık ayarı, düzenli filtre bakımı ve doğrudan hava akımından kaçınmak gibi basit önlemlerle yaz aylarında klima kullanırken burun ve sinüs sağlığını korumak mümkün.

Kaynak: CNN Türk