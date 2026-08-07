Türkiye'nin önde gelen ev tekstili markalarından Madame Coco, Rusya'daki perakende operasyonlarını sonlandırma kararı aldı. Artan kira maliyetleri, alışveriş merkezlerindeki düşük ziyaretçi sayısı ve zayıflayan tüketici talebi, şirketin bu stratejik adımı atmasına neden oldu. Sektör temsilcilerinin aktardığına göre, marka 2026 yılının sonbaharına kadar ülkedeki tüm mağazalarını kademeli olarak kapatacak.

Şirket, mayıs ayı itibarıyla Rusya'daki alışveriş merkezlerine kira sözleşmelerini feshetme talebini resmi olarak iletti. Bu süreçte çalışanlara işten çıkarma takvimi hakkında ön bilgilendirme yapılırken, mağazalarda kalan stokların eritilmesi amacıyla çeşitli indirim kampanyaları başlatıldı.

RUSYA PAZARINDAKİ BÜYÜME HEDEFİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Markanın geçmiş iş planlarında Rusya, önemli bir büyüme alanı olarak görülüyordu. Özellikle 2023 yılında global mobilya devi IKEA'nın Rusya pazarından çekilmesinin ardından oluşan boşluk, Türk markaları için bir fırsat olarak değerlendirilmişti. Bu dönemde 29 mağazaya ulaşan Madame Coco, 2026 yılına kadar 20 yeni mağaza daha açmayı hedefliyordu. Ancak öngörülen müşteri trafiğinin sağlanamaması, bu genişleme stratejisinin iptal edilmesiyle sonuçlandı.

TÜRK MARKALARI İÇİN RUSYA'DAKİ ZORLUKLAR NELER?

Madame Coco'nun aldığı bu karar, sektördeki tek örnek değil. Yakın zamanda bir diğer Türk ev tekstili markası Chakra da Moskova'daki mağazalarını kapatma kararı almıştı. Uzmanlar, özellikle orta segmente hitap eden Türk markalarının yüksek operasyonel giderler ve beklenen düzeyin altındaki müşteri akışı nedeniyle Rusya'daki iş modellerini sürdürmekte zorlandığını belirtiyor.