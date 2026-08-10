Kolombiya, güçlü bir depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Chocó bölgesindeki San José del Palmar'ın yaklaşık 5 kilometre doğusu olduğunu ve sarsıntının 7,4 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı. Depremin yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Deprem, başkent Bogota'nın yanı sıra Cali, Pereira, Manizales ve çevredeki birçok şehirde hissedildi. Komşu Ekvador'da da hissedilen sarsıntının ardından çok sayıda kişi ev ve iş yerlerini terk ederek açık alanlara çıktı.

HASAR VE YARALILAR BİLDİRİLDİ

İlk resmi açıklamalara göre depremin merkez üssüne yakın bölgelerde binalarda ciddi hasar oluştu. Yerel yetkililer, yaralıların bulunduğunu ve arama-kurtarma ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Hasarın boyutuna ilişkin incelemeler devam ediyor.

ARTÇI SARSINTI UYARISI

Kolombiya Jeoloji Servisi ve afet ekipleri, bölgede artçı depremlerin yaşanabileceğini belirterek vatandaşlardan hasar görmüş yapılardan uzak durmalarını istedi. Elektrik, iletişim ve ulaşım altyapısında yaşanan aksaklıkların giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

KOLOMBİYA DEPREM KUŞAĞINDA BULUNUYOR

Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alan Kolombiya, Güney Amerika'nın en aktif deprem bölgelerinden biri olarak biliniyor. Ülke, Nazca ve Güney Amerika levhalarının etkileşimi nedeniyle sık sık orta ve büyük ölçekli depremlerle karşı karşıya kalıyor.