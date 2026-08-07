Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın birçok kez İran'a yönelik "büyük saldırılar düzenleyeceğiz" yönünde açıklamalar yaptığını, ardından ise "İranlılar müzakere etmek istiyor" ifadelerini kullanarak söylem değiştirdiğini belirtti. Bu yaklaşımın güven vermediğini savunan İran Meclis Başkanı, ABD'nin izlediği politikanın uluslararası kamuoyu nezdinde inandırıcılığını yitirdiğini ifade etti.

ABD yönetiminin baskı ve tehdit politikalarının sonuç vermediğini öne süren Kalibaf, "Bu, sürekli tekrarlanan bir tiyatro diplomasisi. Zorbalık, bozulan vaatler ve sahte haberleri kaldıraç olarak kullanmak başarısız bir stratejidir" değerlendirmesinde bulundu.

İranlı yetkili, Washington yönetiminin söylem yerine somut adımlar atması gerektiğini belirterek, "Gerçekleri kabul edin ve taahhütlerinizi yerine getirin. Daha fazla tiyatroya ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.

Kalibaf'ın açıklamaları, son dönemde ABD ile İran arasında yeniden yükselen gerilim ortamında dikkat çekti. Taraflar arasında nükleer program, bölgesel güvenlik politikaları ve yaptırımlar başta olmak üzere birçok konuda süregelen anlaşmazlık devam ederken, karşılıklı açıklamalar da diplomatik tansiyonu artırmayı sürdürüyor.

Uzmanlar, Washington ile Tahran arasındaki ilişkilerin önümüzdeki süreçte yapılabilecek olası diplomatik temaslara bağlı olarak şekilleneceğini belirtirken, taraflardan gelen sert açıklamaların müzakere zemininin oluşmasını zorlaştırabileceğine dikkat çekiyor.