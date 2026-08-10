Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile yürüttüğü vize serbestisi müzakerelerinde düğümü çözecek son 6 kriter için Ankara'da kurumlar arası yoğun bir mesai başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın aktardığına göre, sürecin önündeki engelleri kaldırmak amacıyla Adalet, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının katılımıyla yeni bir strateji geliştiriliyor.

Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan bilim kurulu, özellikle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere kritik yasal düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Hazırlanan bu yeni stratejik çerçevenin, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla AB kurumlarına iletilmesi ve istişarelerin hızlandırılması planlanıyor. Sürecin sadece teknik değil siyasi bir boyutu da olduğuna dikkat çeken Yılmaz, Türkiye'nin sorumluluklarını yerine getirme kararlılığında olduğunu, aynı yapıcı tutumu Avrupalı muhataplardan da beklediklerini bildirdi.

MASADAKİ 6 KRİTİK ŞART NELERDEN OLUŞUYOR?

Ankara ile Brüksel arasında vize duvarının kalkması için aşılması gereken 6 temel başlık bulunuyor. Bu maddeler arasında Terörle Mücadele Yasası'nın Avrupa standartlarına uyumlu hale getirilmesi ve AB Polis Örgütü (Europol) ile operasyonel işbirliği anlaşmasının uygulanması yer alıyor. Ayrıca, Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'nun (GRECO) tavsiyelerinin hayata geçirilmesi, KVKK düzenlemelerinin AB normlarına uygunlaştırılması, tüm üye ülkelerle adli işbirliğine gidilmesi ve Geri Kabul Anlaşması'nın tüm unsurlarıyla yürürlüğe sokulması şartları aranıyor.

SÜREÇ TAMAMLANIRSA NE OLACAK?

Türkiye'nin söz konusu 6 kriterde tam uyum sağlaması halinde, vize serbestisi diyaloğunda teknik sürecin tamamlanması öngörülüyor. Bu aşamadan sonra Avrupa Komisyonu'nun olumlu rapor sunması, ardından Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi'nin onayıyla Türk vatandaşları için Schengen bölgesine vizesiz seyahat imkanının resmi olarak hukuki zemine taşınması bekleniyor.